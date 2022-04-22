Росія накопичує війська на сході.

Відмова Путіна штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, ймовірно, вказує на бажання вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на сході України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter.

Повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати росіян, що ще більше знизить їхню загальну бойову ефективність, зауважують розвідники.

Тим не менше, на Донбасі тривають важкі обстріли і бої, оскільки Росія прагне просунутися далі, в тому числі, в Попасну.

"(Росіяни) все ще несуть втрати, завдані раніше у війні. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, вони вдалися до перекидання непрацездатного обладнання назад в Росію для ремонту", - повідомляють британці.

Що передувало

21 квітня під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі", де перебувають сотні цивільних та військових.

До цього територію заводу безуспішно атакували з неба.

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає це рішення свідченням того, що у Росії просто немає достатньої кількості військ наразі, щоб взяти під контроль величезну площу підприємства.

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