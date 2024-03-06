Ворог почав використовувати FPV-дрони як розміновувачі мінних перешкод, щоб отримати можливість пустити в бій бронетехніку.

На Авдіївському напрямку "супер гаряче", але морально-психологічний стан окупантів на дуже низькому рівні. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Інформуючи про оперативну ситуацію на ділянці фронту Авдївського напрямку, він зазначив, що "у нас не просто гаряче, а навіть супер гаряче".

"Інтенсивно ворог намагається далі просунутись по всій лінії зіткнення по всьому нашому напрямку. Безпосередньо район Первомайського, Невельське: задіюється техніка вся, що в них є. Колісна техніка, танки, БМП. І максимально пруть", - сказав Цехоцький.

За його інформацією, росіяни почали використовувати FPV-дрони як розміновувачі.

"І на сьогодні, ми це бачимо, вони своїми FPV-дронами намагаються пробити наші мінні загородження, тобто кидають просто по полях для того, щоб зробити прохід для техніки", - зазначив офіцер.

Цехоцький зауважив, що паралельно працюють наші пілоти дронів, які дістають і нищать техніку ворога аж за його другою лінією оборони. Працює також наша артилерія. При цьому противник посилає на штурми "мобіків", які погано навчені в плані тактики ведення бою, наступлаьних дій, але добре екіпіровані, озброєні.

"Ззаду стоять заградотряди. Це "елітні" військові, можуть бути представники якихось спецслужб. По перехватах ми чуємо, що вони ловлять своїх, яких послали на штурм. У них, мобілізованих, морально-психологічний стан дуже на низькому рівні. Нам треба розуміти це і не давати можливості їм ловити ейфорію, яку вони впіймали в Авдіївці", - підкреслив військовий.

Ситуація на Авдіївському напрямку - останні новини

Наприкінці лютого Сергій Цехоцький казав, що на ейфорії після захоплення Авдіївки ворог збільшив кількість штурмів. Вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

Водночас, після збиття російських літаків, ворог відчутно зменшив кількість скидань КАБів, а їхні літаки перебувають подалі від лінії зіткнення.

Також УНІАН повідомляв, що екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий назвав дві критичні проблеми Сил оборони. За його словами, по всьому фронту ситуація дуже складна, росіяни в наступі. Але саме на Авдіївській ділянці їхній наступ зараз найбільш інтенсивний і найбільш результативний.

Як сказав Дикий, фронт вони не прорвали, але він потроху прогинається під тиском ворога. Дві найбільші проблеми - брак снарядів та бійців.

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