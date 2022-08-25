Сумарно найдовше сигнал тривоги звучав у Запорізькій області.

Всього за добу 24 серпня на території України (без урахування Луганської області, де тривога оголошена з 4 квітня) сигнал повітряної тривоги звучав 189 разів.

Про це повідомляє Telegram- канал "Карта повітряних тривог".

Найбільше тривог було в Полтавській і Кіровоградській областях - 12 разів. По 11 разів тривога звучала в Запорізькій і Дніпропетровській областях. По 10 разів - у Харківській та Черкаській областях.

Сумарно найдовше (без урахування Луганщини) сигнал тривоги звучав у Запорізькій області - 14 годин і 4 хвилин. На другому місці Дніпропетровщина - там тривога звучала 13 годин і 13 хвилин. Закриває трійку лідерів Донецька область, де повітряна тривога була оголошена протягом 11 годин і 11 хвилин.

Таким чином, День Незалежності в цьому році напевно можна назвати одним із найбільш тривожних днів війни.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Чаплине в Дніпропетровській області в результаті чого загинули не менше 22 осіб.

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