Всього за добу 24 серпня на території України (без урахування Луганської області, де тривога оголошена з 4 квітня) сигнал повітряної тривоги звучав 189 разів.
Про це повідомляє Telegram- канал "Карта повітряних тривог".
Найбільше тривог було в Полтавській і Кіровоградській областях - 12 разів. По 11 разів тривога звучала в Запорізькій і Дніпропетровській областях. По 10 разів - у Харківській та Черкаській областях.
Сумарно найдовше (без урахування Луганщини) сигнал тривоги звучав у Запорізькій області - 14 годин і 4 хвилин. На другому місці Дніпропетровщина - там тривога звучала 13 годин і 13 хвилин. Закриває трійку лідерів Донецька область, де повітряна тривога була оголошена протягом 11 годин і 11 хвилин.
Таким чином, День Незалежності в цьому році напевно можна назвати одним із найбільш тривожних днів війни.
Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Чаплине в Дніпропетровській області в результаті чого загинули не менше 22 осіб.