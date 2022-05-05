У "фільтраційні табори" поміщаються чоловіки призовного віку, найчастіше учасники АТО/ООС, колишні військовослужбовці та правоохоронці, проукраїнські активісти і однією з цілей їх утримання у цих "таборах" є поповнення обмінного фонду.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що наразі немає жодної інформації про українських громадян, які не пройшли "фільтрацію" окупантів.

Про це йдеться у повідомленні омбудсмена у Telegram.

Вона зазначила, що метою "фільтрації" є проведення перепису вцілілого населення для зачистки неблагонадійних згідно із наданими колаборантами списками працівників державних установ, комунальних служб, учасників АТО / ОСС, українських активістів та перевірка людей на лояльність до російської влади.

"Згідно з отриманою від партнерських правозахисних організацій інформацією окупантами утворена розгалужена мережа місць для "фільтрації" українців… "Фільтрації" піддають громадян, яких вивезено або які самостійно залишили населені пункти, де ведуться бойові дії або потрапили під тимчасову окупацію. Ця процедура проводиться перед примусовою депортацією до рф. Не підлягають "фільтрації" мешканці, які мають паспорти псевдо державних утворень "ЛДНР" та рф", - уточнила Денісова.

За її словами, метою "фільтрації" є проведення перепису вцілілого населення для зачистки неблагонадійних згідно із наданими колаборантами списками працівників державних установ, комунальних служб, учасників АТО/ОСС, українських активістів та перевірка людей на лояльність до російської влади.

В рамках цієї процедури представники псевдореспублік, співробітники ФСБ рф допитують громадян, проводять процедуру дактилоскопії, перевіряють мобільні телефони - контакти, листування, фото, відео, активність у соціальних мережах на предмет "лайків та репостів" проукраїнських сторінок. Також проводять огляд тіла на наявність татуювань.

Денісова повідомила, що у разі проходження "фільтрації" людині видається "перепустка", яка дає право пересуватися територією самопроголошених "ЛДНР". В подальшому громадян України відправляють до економічно депресивних районів рф. При цьому, українці отримують документи, що забороняють виїзд із російських регіонів протягом 2-х років.

"Громадян, які не пройшли "фільтрацію", відвозять у невідомому напрямку. Жодної інформації про них немає", - підкреслила омбусмен.

За її інформацією, у "фільтраційні табори" поміщаються чоловіки призовного віку, найчастіше учасники АТО/ООС, колишні військовослужбовці та правоохоронці, проукраїнські активісти. Однією з цілей утримання чоловіків у цих "таборах" є поповнення обмінного фонду. Там всі чоловіки зазнають тортур і знущань, утримуються в нелюдських умовах.

Такі дії агресора рф, як наголосила Омбусмен, підпадають під визначення геноциду та злочинів проти людяності відповідно до статей 6 і 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти вчинення рф злочинів та порушень прав людини в Україні.

Нагадаємо, Зеленський сподівається на продовження евакуації людей з Маріуполя. Президент заявив, що українська сторона готова забезпечити "режим тиші".

Вас також можуть зацікавити новини: