Вивезених українців скеровують до РФ та Білорусі.

На сьогодні російськими окупантами з території України насильно вивезено більш як 45 тисяч людей.

Про це повідомила радник-уповноважена президента з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна під час брифінгу.

За її словами, "з початку депортації" вивезено вже понад 45 тисяч людей.

"Їх вивозять щодня, людей збирають у момент, коли вони приходять на пункти видачі гуманітарної допомоги або коли вони намагаються пішки вийти з міста. Їх також збирають по укриттях, де вони ховаються від обстрілів. Всіх їх вивозять до фільтраційних центрів на тимчасову окуповану територію Донецької області, і вже звідти вони переправляють їх в різні райони Росії", - розповіла Ломакіна.

За її словами, сьогодні людей насильно вивозять з Донецької, Харківської, Запорізької, а раніше і з Київської областей.

"Ми маємо такі звістки, що людей не тільки везуть в Росію, але й розміщують на території Республіки Білорусь", - додала вона.

Ломакіна розповіла, що зараз ці люди намагаються або повернутися в Україну, або дістатися до країн, сусідніх з Україною. Вона нагадала, що рідні та близькі насильно вивезених з України людей можуть звернутися за консультацією на гарячу лінію 1648 або +380442878165 (для тих, хто телефонує з-поза меж України).

Як повідомлялося, 18 лютого ватажки "ЛДНР" під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку Збройних сил України оголосили про так звану евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, до Росії. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

Після початку повномасштабного вторгнення також фіксували інциденти, коли російські окупанти перешкоджали евакуації громадян з захоплених територій та місць, де тривають бої, в Україну. Натомість їх примусово перевозили в "ЛДНР", Крим та Росію.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що українських дітей, які вивезені на територію так званих "ДНР", "ЛНР" та в Росію, планують роздавати російським родинам. Влада РФ вже працює над спрощенням процесу усиновлення.

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