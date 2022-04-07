Російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою.

Українських дітей, які вивезені на територію так званих "ДНР", "ЛНР" та в Росію, планують роздавати російським родинам.

Про це заявила у коментарі ЗМІ радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

"До мене надходять чисельні сигнали щодо того, що російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою. Дітей, які вивезені на територію "ДНР", "ЛНР" та РФ, хочуть роздавати російським родинам. Про це пишуть російські ЗМІ", - сказала вона.

Вона процитувала російською пост про "усыновление сирот с Донбасса российскими семьями": "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства. Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса".

Герасимчук зазначила, що таке усиновлення - це порушення прав дитини. Зокрема, це порушує норми Конвенції ООН про права дитини.

Герасимчук наголосила, що примусова депортація цивільного населення (в цьому випадку дітей ніхто не питав про бажання переселення) заборонена Женевською Конвенцією від 1949 року.

Вона нагадала, що згідно з вимогами статті 283 Сімейного кодексу України, усиновлення іноземними громадянами дітей-громадян України має відбуватися за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

"В Україні таким органом є Національна соціальна сервісна служба України. Усиновлення іноземцями без погодження з офіційними органами України є незаконним. У 2014 році Росією вже реалізовувався проект "Поїзд надії" - з Москви в різні регіони Росії відправлявся спеціальний потяг з охочими усиновити дитину. В тому ж таки 2014 році такий потяг приїжджав в окуповані Росією Севастополь і Сімферополь. Я, спільно з омбудсменом Людмилою Денісовою та Офісом генерального прокурора Ірини Венедіктової об'єднуємо зусилля задля запобігання цьому протиправному злочину", - наголосила Герасимчук.

Як повідомлялося, 18 лютого ватажки "ЛДНР" під приводом нібито загострення безпекової ситуації з боку Збройних сил України оголосили про так звану евакуацію місцевого населення, в першу чергу жінок і дітей, до Росії. Для цього організували їхнє вивезення автобусами.

Після початку повномасштабного вторгнення фіксували інциденти, коли російські окупанти перешкоджали евакуації громадян з захоплених територій та місць, де тривають бої, в Україну. Натомість їх примусово перевозили в "ЛДНР", Крим та Росію.

Сповіщалося, що жителі Рубіжного на Луганщині, яких примусово вивезли на територію тимчасово окупованого Луганська, влаштували мітинг. Вони вивісили український прапор і почали вимагати, щоб їх повернули назад.

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