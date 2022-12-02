Зараз неповнолітнього вдалося повернути додому.

Колишньому військовому, який зрадив Україну, повідомлено про підозру у вивезенні під час окупації з Київщини в Білорусь неповнолітнього хлопця.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваний проходив службу у військовій частині Збройних сил України з дислокацією у місті Севастополь і в лютому 2014 року він перейшов на бік ворога.

Під час широкомасштабного вторгнення у лютому цього року спільно з військовими формуваннями РФ він перетнув державний кордон України. Повідомляється, що цей зрадник брав участь у збройній агресії на території села Хочева Вишгородського району Київської області.

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"Встановлено, що у березні 2022 спільно з трьома військовими РФ підозрюваний незаконно затримав двох жителів окупованої території. Один із затриманих – неповнолітній. Погрожуючи вбивством та катуванням, потерпілих перевезли до Республіки Білорусь. Неповнолітнього хлопця було поміщено до дитячого будинку в місті Мозирь, а іншого потерпілого переправлено на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

Зараз вдалося повернути дитину додому. Колишньому українському військовому повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Викрадення дітей з України

За різними оцінками, Росія вже депортувала з окупованих територій України понад 1 млн 600 тисяч людей.

На початку осені заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко повідомляв, що з території країни вивезли щонайменше 557 тисяч дітей.

Аналітики американського Інституту вивчення війни виявили, що дітей віддають на усиновлення у російські родини.

Нещодавно Amnesty International звинуватила Росію у вчиненні насильницького переміщення, депортації та фільтрації людей на окупованих територіях України.

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