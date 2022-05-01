Депутат підтвердив, що Україна зараз перебуває на "зламі" наступу росіян на сході.

Депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський вважає, що найближчі дні будуть вирішальними у наступальній операції російських військ на сході України.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Ми знаходимося на переламному моменті, на зламі у цій стратегічній наступальній операції, яка зі стратегічної перетворилась у таку напівтактичну. Бо жодного стратегічного успіху ворог не має – є тактичні просування на кілька кілометрів у напрямку наших позицій, але це не дає йому жодних переваг. Тому, я думаю, найближчі дні справді будуть вирішальними. З одного боку, Путіну до Дня перемоги треба продемонструвати хоч якісь успіхи, хоч якісь досягнення на сході і на півдні", - висловився депутат.

На півдні росіяни намагаються вийти на адміністративну межу Херсонської області, будувати наступ на Миколаїв, на Кривий Ріг, а на східному намагається оточити угрупування "Схід".

Війна в Україні: оновлені дані

1 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вели наступ на Слобожанському та Лиманському напрямках, а на Курахівському намагалися прорвати оборону наших воїнів.

Для того, щоб наростити темпи наступу в Україні, командування збройних сил Росії продовжує посилювати ударний потенціал своєї армії. У РФ до районів, які межують з нашою країною, перекидають військову техніку та озброєння.

Українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Загальні кількість знищених окупантів з 24 лютого - близько 23,5 тисяч.

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