19 січня Блінкен у Києві пообіцяв надати Україні додаткову зброю.

Держдеп США дозволив трьом союзникам по НАТО поставити в Україну протитанкові ракети й інші види зброї американського виробництва, що підтверджує занепокоєння Заходу щодо імовірного наступу Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформовані джерела.

Запити з Латвії, Естонії та Литви надійшли в останні тижні, й третій був схвалений у середу ввечері, зазначив представник адміністрації Байдена на умовах анонімності.

Найближчими днями Вашингтон також почне процес поставки в Україну протитанкових ракет, боєприпасів й іншого обладнання на суму 200 мільйонів доларів, пише видання.

Читайте такожРосійський опозиціонер пояснив, чому Путін хоче знищити УкраїнуСхвалення США слідувало за приїздом в Україну офіційних осіб Сполучених Штатів й ряду попереджень Росії про наслідки у разі вторгнення.

Прибалтійські країни-члени НАТО не тільки мають намір доставити зброю в Україну, а й зробили запити про додаткові сили НАТО для підтримки тих, що вже розміщені у регіоні.

Підписання передачі американського обладнання третій стороні – складний процес, пише видання, що вимагає детальної перевірки й схвалення з боку кількох агентств в уряді США. Проте бувають ситуації, коли передача зброї третій стороні все ж відбувається швидко.

У грудні Естонія заявила про необхідність передати Україні свої протитанкові ракети Javelin і 122-мм гаубиці, а Литва пообіцяла відправити летальну зброю, проте відмовилась уточнювати, яку саме.

Напередодні CNN інформував, що Вашингтон розглядає можливість збільшити додаткову допомогу Збройним силам України для захисту країни від ворога.

Крім того, США й ЄС спільно працюють над розробкою жорстких санкцій проти Росії у разі нової агресії. Білий дім підкреслює, що припинення запуску "Північного потоку-2" досі є ефективним інструментом у руках Заходу, який повинен спонукати Москву відмовитися від своїх намірів.

Водночас у Кремлі поставки зброї називають "надзвичайно небезпечними". Це, за словами речника Путіна, "не сприяє зменшенню напруженості" на російсько-українському прикордонні.

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