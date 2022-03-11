У відомстві пояснили, що варто відключити автозавантаження файлів в месенджерах в першу чергу.

Поради, які допоможуть вам бути на зв'язку під час війни, оприлюднили в Держспецзв'язку.

Там рекомендують відключити автозавантаження файлів і медіа в месенджерах. Зробити це можна в налаштуваннях телефону і месенджера.

Дивіться відео в зниженій якості. Зрозуміло, що до хорошого дуже швидко можна звикнути, але зараз такий час, що наявність зв'язку більш пріоритетно, ніж розваги.

По можливості користуйтеся фіксованим Інтернетом або Wi-Fi. До речі, він швидше мобільного. Тим більше один з великих мобільних операторів України вже попередив про сильне перевантаження мережі, через що можуть бути перебої з Інтернетом і стільниковим зв'язком.

Також в Держспецзв'язку відзначають, що онлайн-ігри у війну можна обмежити дітям або запропонувати пограти у вже встановлені.

"Якщо ви дорослі і хочете повоювати – стаєте в ряди терроборони. Так само зменшіть час відеоконференцій до мінімуму", - зазначили у відомстві.

Там кажуть, що всі ці поради зменшують навантаження на мережі мобільних операторів і дозволяють тримати зв'язок.

"Чим краще у нас буде працювати інтернет, тим більше росіян дізнаються дорогу, по якій пішов російський корабель", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, Росія може посилити терористичні методи ведення бойових дій.

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