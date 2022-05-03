Воїни 81-ї бригади десантно-штурмових військ знищили склад з боєприпасами і БТР окупантів одним влучним пострілом.
Пряме попадання в ціль бійці зафіксували на відео, яке опублікували на своїй офіційній сторінці на Facebook.
У ролику показується, що ворог обладнав позицію в населеному пункті неподалік від заростей дерев. Однак це не допомогло сховатися від 81-ї бригади.
Артилеристи завдали удару по окупантам і одним пострілом знищили склад боєприпасів разом БТРом. На відео добре помітно, як після обстрілу ворожі снаряди детонують і розлітаються в різні боки.
Нагадаємо, це не перший вдалий "улов" української артилерії за день. Раніше УНІАН писав, як 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада накрила вогнем два танки та БМП. Майже таким же успішним вийшов обстріл позицій окупантів 30-ю окремою механізованою бригадою. Підрозділ підірвав танк і бойову машину піхоти окупантів.
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