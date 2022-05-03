Воїни наголосили, що в такій справі миколаївські десантники завжди перші.

Українські військові продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів разом із бронетехнікою. ЗСУ буквально "засмажують" рашистів, які прийшли на нашу землю.

Що у такому випадку залишається від загарбників, продемонстрували воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва. Кадри поширили на її офіційній сторінці у Facebook.

На відео зафіксовано, як на одному з напрямків підрозділом 79-ї ОДШБр було знищено дві одиниці бронетехніки військових путінської армії разом із особовим складом.

Довкола розкидано уламки ворожих військових машин, які стріляли по українських населених пунктах. Традиційно, від влучного удару у однієї з них відвалилася башта. Бронетехніка, догораючи край дороги, диміла.

Воїни наголосили, що в такій справі миколаївські десантники завжди перші.

"Продовжуємо виконувати бойові завдання зі знищення ворогів нашої Батьківщини! Разом до перемоги! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – йдеться у підписі до відео.

Раніше УНІАН також показав, як бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади знищили два ворожих танки і бойову машину піхоти окупантів.

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