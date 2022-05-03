Збройні Сили України продемонстрували свою роботу по бронетехніці військових Росії.
Про це повідомила 30-та окрема механізована бригада, оприлюднивши відео ліквідації окупантів.
Російські окупаційні сили намагалися замаскувати бронетехніку у лісовій місцевості.
"Недолугі рашисти живуть за таким принципом: хочеш, щоб ніхто не знайшов – постав на видному місці. От і поставили танк та БМП таким чином, щоб стало зручно до них дістатися танкістам і артилеристам бригад", – розповідають військові.
Дії російських військових фіксувалися за допомогою безпілотного літального апарату, який також корегував вогонь української артилерії.
Нагадаємо, бригада імені князя Костянтина Острозького за організаційно-штатною структурою входить до складу ОК "Північ". З 2018 року бригада носить ім’я князя Костянтина Острозького — полководця Великого князівства Литовського і Руського середніх віків.
Раніше УНІАН писав, якукраїнські десантники "засмажили" російську техніку разом із окупантами.