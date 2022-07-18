Зазначається, що захисники відпрацювали по противнику зі "Стугни".

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують знищувати російських окупантів. Цього разу вони відмінусували ворогові два їхніх танки разом з екіпажем.

Відео роботи наших захисників опублікували на ютуб-канал ДШВ ЗС України.

На відео зафіксовано філігранну роботу протитанкістів, які щодня успішно перетворюють на металобрухт бойові машини загарбників – мовиться у підписі до відео.

Зазначається, що десантники ЗСУ відпрацювали по противнику зі "Стугни".

Що відомо про втрати ворога на війні

За добу українські військові ліквідували ще 150 окупантів. "Демілітаризація" орків триває. Загалом від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила 38 450 своїх солдатиків.

Водночас у Командуванні Повітряних Сил відзвітували, що українська авіація минулої доби знищила взводний опорний пункт та командно-спостережний пункт роти російських загарбників. Також 17 липня російське командування недорахувалося трьох десятків своїх військових та два десятки одиниць техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала по ворогу понад 1750 групових авіаударів.

Вас також можуть зацікавити новини: