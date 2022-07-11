Фатальний удар по ворожій техніці завдали воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Українські військові продовжують "демілітаризувати" рашиську техніку. Зокрема, на Донеччині в окупантів поменшало ще на два танки.

Фатальний удар по російських танках завдали воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, зафіксувавши своє мистецтво на відео.

Як мовиться у дописі до відео, бойові машини загарбників були знищені десантниками з американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin та українського "Стугна-П".

Продовжуємо "полювання" за бронетехнікою загарбників – додали бійці.

Що відомо про втрати ворога на війні

За добу українські військові ліквідували ще 100 окупантів. "Демілітаризація" орків триває. Загалом від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила 37 400 своїх солдатиків.

Упродовж останніх двох тижнів – з кінця червня до початку липня, наші захисники завдали понад 10 точних ударів по базах військ рашистів та по ворожих складах боєприпасів, які знаходилися на захопленій українській території.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

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