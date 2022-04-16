Президент України Володимир Зеленський заявляє, що деталі дій держави щодо розблокування Маріуполя від російських окупаційних військ не можуть бути публічними.
Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.
Президент розповів, що провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави - головнокомандувачем Збройних сил України, начальником генерального штабу, керівником Головного управління розвідки, командувачем Національної гвардії, міністром внутрішніх справ, керівником Служби безпеки України. Також на зустрічі були керівник Офісу президента і секретар Ради національної безпеки і оборони, а також голова української делегації на переговорах.
"Головна тема - Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними, але робимо усе для порятунку наших людей", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, раніше командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волина звернувся до влади з закликом провести термінову деблокаду Маріуполя - військовим або політичним шляхом.