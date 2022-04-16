Держава робить усе з метою порятунку людей.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що деталі дій держави щодо розблокування Маріуполя від російських окупаційних військ не можуть бути публічними.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.

Президент розповів, що провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави - головнокомандувачем Збройних сил України, начальником генерального штабу, керівником Головного управління розвідки, командувачем Національної гвардії, міністром внутрішніх справ, керівником Служби безпеки України. Також на зустрічі були керівник Офісу президента і секретар Ради національної безпеки і оборони, а також голова української делегації на переговорах.

"Головна тема - Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними, але робимо усе для порятунку наших людей", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волина звернувся до влади з закликом провести термінову деблокаду Маріуполя - військовим або політичним шляхом.

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