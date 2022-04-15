Ситуацію, що склалася, він називає критичною.

Командир 36-ї бригади морпіхів Сергій Волина звернувся до влади з закликом провести термінову деблокаду Маріуполя - військовим або політичним шляхом.

Про це майор Волина заявив "Українській правді".

Він уточнив, що станом на сьогоднішній ранок у місті ведуться запеклі бої, противник агресивно наступає, ситуація - критична. Волина переконаний, що врятувати Маріуполь може або термінова військова операція, або політичне рішення. Сьогодні, додає він, ще можлива деблокада міста. Її треба провести в найкоротші терміни й з залученням "досвідчених командирів та необхідних засобів".

"Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується", - каже військовий.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов". Під час цього маневру частина морпіхів потрапили в полон.

Бої за Маріуполь

Маріуполь з 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок командування з силами оборони в Маріуполі є, а деталі оборонної операції не повинні бути предметом громадського обговорення.

Росіяни погрожували заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Увечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку"Азов". У Міноборони цю інформацію перевіряють.