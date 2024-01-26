Йдеться про вчасне постачання якісних продуктів.

Деякі компанії, які уклали договір з Міністерством оборони України наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів Збройним силам України. Про це заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко під час інспектування постачання продуктів до військових частини на південному сході країни.

"Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов’язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, вчасне постачання", – зауважив Половенко.

Він наголосив, що своєчасне та якісне постачання – серед ключових пріоритетів команди Міноборони, тому, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

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"Слід враховувати всі нюанси та особливості військових підрозділів. Тому інформацію з таких перевірок ми передаватимемо в ДОТ, адже в майбутньому саме вони проводитимуть торги на харчування. Кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю та недовезенням", – наголосив Половенко.

В Міноборони нагадали, що 19 січня Половенко разом із членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході.

Зазначається, що в обох випадках за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компаніям, які зривають терміни поставки. За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам.

Проблеми з постачанням продвольства для військових

Нещодавно Міністерство оборони перевірило скарги бійців на їжу. Так, було позапланово перевірено склади деяких військових частин на Сході. З'ясувалося, що в них якість продуктів не відповідає нормам.

"Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продовольство поставили невчасно, а його якість не відповідає нормам", - заявили в Міноборони.

В ході незапланованого "візиту" у військові частини, були зафіксовані порушення.

"Виявилося, що через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", - сказав заступник міністра Половенко.

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