Через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні.

В Україні позапланово перевірено склади деяких військових частин на Сході і виявилось, що в них якість продуктів не відповідає нормам.

Про це повідомляє Міністерство оборони. Зазначається, що заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили ці склади.

"Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продовольство поставили невчасно, а його якість не відповідає нормам", - йдеться в повідомленні.

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На фото до повідомлення видно, що, наприклад, банани не придатні до вживання, бо гнилі.

Половенко додав, що в ході незапланованого "візиту" у військові частини, були зафіксовані порушення. "Виявилося, що через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні", - сказав заступник міністра.

В Міноборони зазначають, що працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. "Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням", - пояснив Половенко. При цьому зазначається, що в такому випадку має бути замінено постачальника. "Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання – безперервним", - заявив Полоненко.

Міноборони обіцяє виставити штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

Проблеми з постачанням продвольства для військових

Нещодавно виникали скандали щодо неякісного харчування для військових, а також щодо корупційний схем при закупівлі продуктів.

У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що з міністерства "вичавлюють" людей зі "старими практиками" щодо закупівель. Він заявив, що в Міноборони було створено Департамент закупівельної політики з метою розробки політик закупівель, а також запуску агенцій з закупівель – летальних і нелетальних.

Експерт Українського Інституту Майбутнього Ігор Попов зазначав, що перед новою командою Міноборони постають складні виклики – провести реформу закупівель, водночас забезпечити безперебійність постачання армії і повернути довіру суспільства до витрачання коштів платників податків.

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