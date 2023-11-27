До цієї групи входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств.

Чотирьом учасникам злочинної групи, які викрали продукти харчування для Збройних сил України на понад 5 млн грн, повідомлено про підозру.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, за даними слідства, учасники злочинної групи, до якої входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств, привласнювали продукти харчування, які призначалися для ЗСУ.

Крім того, вони заволоділи бюджетними коштами, призначеними для придбання продуктів харчування.

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У прокуратурі розповіли, що два приватних підприємства протягом червня - листопада цього року здійснювали постачання продуктів харчування до військової частини у Київській області на підставі договорів з Міністерством оборони України.

"Діючи у змові із службовими особами цієї частини, вказували у первинних бухгалтерських документах завищений обсяг продуктів харчування. За неіснуючі продукти харчування було сплачено понад 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Так, під час проведення санкціонованих судом обшуків було вилучено понад 1 млн грн у різній валюті, автомобіль, яким здійснювалось перевезення викрадених з військової частини продуктів харчування, чорнову бухгалтерію, підроблені первинні бухгалтерські документи та інші докази їхньої протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону чотирьом учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру. Їм інкриміновано викрадення, привласнення та розтрату військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Корупція на війні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Чернігівській області поліція затримала начальника ремонтного цеху однієї з військових частин, підозрюваного у незаконному продажі комплектуючих до бронетехніки.

В липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробки передач, що використовується у танках Т-72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися із замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами, без заміни комплектуючих. Начальник цеху передав бортову коробку передач представникам одного з приватних товариств за грошову винагороду у розмірі 9,3 тис. доларів США та 61 тис. грн.

У вересні Служба безпеки України викрила на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині. Його незаконна діяльність призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн.

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