Особовому складу РФ заборонено залишати місце розташування.

Російські окупанти продовжують щоденно зазнавати втрат в живій силі і це дається взнаки.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, через втрати укомплектування окремих підрозділів російської армії залишається на рівні менш як на 40%.

"Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі і це дається взнаки. Низьким, до 40 відсотків, залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області. І це, попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що особовому складу заборонено залишати місце розташування - таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству.

В Генштабі зазначають, що російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану "бронь".

"Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено", - сказано в повідомленні.

Втрати РФ на війні проти України

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що ЗСУ продовжують контрнаступ, хоча раніше очікували, що його буде перенесено на весну.

Щодня окупанти зазнають значних втрат в техніці і живій силі. За попередню добу українські захисники знищили 530 окупантів. днем раніше – "задвохсотили" 740 окупантів. Загальні втрати ворога серед особового складу вже понад 114 тисяч убитими. Втрати із урахуванням поранених, як зазначали в Офісі президента, вже перевищують 300 тисяч осіб.

Дедалі частіше лунають повідомлення про те, що в РФ можуть оголосили нову мобілізацію на тлі значної нестачі живої сили. За інформацією ЗМІ, це може відбутися в найближчі тижні, а залучити хочуть до 500 тисяч росіян.

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