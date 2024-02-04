Він зазначив, що неправильним є припущення про однакові втрати на фронті.

Екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, чому вчетверо більший за український мобілізаційний резерв росіян не гарантує їм перемоги.

"Їх дійсно більше, але їх більше не на порядок. Насправді, нас приблизно 30 млн, а росіян - приблизно 130 млн. Демографія у країн схожа, притому у нас навіть ще зараз трошки перекосу в чоловічу сторону, оскільки закритий виїзд для чоловіків. Але беремо, що демографія однакова. Таким чином, їхній мобілізаційний резерв учетверо більший за наш. Це багато", - визнав Дикий в ефірі Radio NV.

Він зазначив, що неправильним є припущення про однакові втрати.

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"Якби за кожного вбитого орка лягав один наш захисник, тоді ця арифметика була б такою страшною... Але співвідношення втрат абсолютно інше. Ми не беремо зараз початок війни, в яку ми вступили абсолютно не готові, і цю неготовність ми компенсували героїзмом людей. Там де героїзм, там завжди страшні втрати. З того моменту, як обидві сторони привоювалися, війна стала регулярною, весь цей час наші втрати значно менші за російські", - сказав Дикий.

За його словами у 2023 році найгіршим було співвідношення втрат під час наступу українських військових - "1:2, 1:3 на нашу користь".

"Навіть коли ми наступали, за кожного нашого захисника лягали три орки. Коли ми боронились у Бахмуті, співвідношення було 1:7, 1:8. Ми говорили, що Вугледар - це рекорд. Наразі рекордний напрямок по знищенню ворожої сили - це Авдіївка, там співвідношення втрат 1:10 або 1:12. Причому це я не беру наші офіційні дані, а дані прямо від хлопців звідти. Вони підтверджують, що зараз, при тому, що в нас там велика проблема снарядного голоду, російські м’ясні штурми обходяться їм у це співвідношення - 1:12. При такому співвідношенні втрат ця арифметика, що ми закінчимось, а вони залишаться, не працює", - зауважив він.

Втрати Росії в Україні

Українські захисники за минулу добу скоротили армію РФ ще на 810 окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 388 тис. 750 осіб, повідомив Генштаб. З початку повномасштабного вторгнення також знищено 979 РСЗВ, 663 ворожі засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 1847 крилатих ракет, 24 кораблі/катери, один підводний човен.

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