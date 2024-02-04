Біля низки населених пунктів в Донецькій області йдуть позиційні бої, зазначили американські аналітики.

Нещодавно українські військові незначно просунулися на південний захід від міста Бахмут Донецької області.

Про просування захисників України на Донбасі повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, посилаючись на кадри з геолокацією, які були опубліковані в суботу, 3 лютого. ."..видно, як бійці 85-ї окремої моторизованої бригади (так звана "ЛНР", - Ред.) завдають удару по українських силах, які діють в лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за оцінкою ISW, раніше перебувала під контролем Росії", - зазначили аналітики. На думку експертів завдяки такій інформації можна зробити припущення, що наші воїни "нещодавно повернули собі позиції в цьому районі".

За їхніми відомостями, позиційні бої тривали біля Кліщіївки та Богданівки, а також у напрямку Іванівського. "Російське джерело стверджує, що російські сили просунулися по невказаній дорозі в напрямку Іванівського (на захід від Бахмута) і захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а українські сили відвоювали кілька позицій на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмута)", - йдеться у звіті. В Інституті додали, що не бачили візуальних доказів, які б змогли підтвердити таку інформацію.

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