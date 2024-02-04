Нещодавно українські військові незначно просунулися на південний захід від міста Бахмут Донецької області.
Про просування захисників України на Донбасі повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, посилаючись на кадри з геолокацією, які були опубліковані в суботу, 3 лютого. ."..видно, як бійці 85-ї окремої моторизованої бригади (так звана "ЛНР", - Ред.) завдають удару по українських силах, які діють в лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за оцінкою ISW, раніше перебувала під контролем Росії", - зазначили аналітики. На думку експертів завдяки такій інформації можна зробити припущення, що наші воїни "нещодавно повернули собі позиції в цьому районі".
За їхніми відомостями, позиційні бої тривали біля Кліщіївки та Богданівки, а також у напрямку Іванівського. "Російське джерело стверджує, що російські сили просунулися по невказаній дорозі в напрямку Іванівського (на захід від Бахмута) і захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а українські сили відвоювали кілька позицій на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмута)", - йдеться у звіті. В Інституті додали, що не бачили візуальних доказів, які б змогли підтвердити таку інформацію.
Коли закінчиться війна між Росією і Україною - що прогнозували раніше
4 лютого 2024 року - 711 день повномасштабної війни росіян проти українців. Український президент Володимир Зеленський говорив, що витримати поточний рік - значить витримати всю цю повномасштабну агресію РФ проти нашої Батьківщини. Глава держави також зазначав, що ніхто не знає, коли війна закінчиться.
У січні до Києва несподівано приїхав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак і дав прогноз щодо протистояння України з РФ. На його думку, війна буде довгою, але наша країна здобуде перемогу. Раніше колишній російський прем'єр Михайло Касьянов спрогнозував, що завершення війни можливе вже наприкінці поточного року.