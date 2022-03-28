На Донбасі, як і в ряді інших регіонів, тривають активні бойові дії.

На окупованому Донбасі через повномасштабну агресію Росії проти України з'явилися переселенці - вони втекли туди від бойових дій на нещодавно захоплених територіях.

Сьогодні ці люди є носіями там української ідеології, розповів 24 каналу журналіст Сергій Гармаш.

"Дитина прийшла в школу, намалювала український прапор і почала співати в класі український гімн", - розповів історію Гармаш.

Після цього в школі, за його словами, розвернувся скандал, з'явилися претензії до батьків. У підсумку з'ясувалося, що люди просто тікали від війни куди завгодно.

"Була можливість виїхати від бомб - вони поїхали туди", - пояснив Гармаш.

Він зазначив, що в східній частині України ситуація - тривожна, всіх лякає завтра, коли не зрозуміло, що має бути. Люди точно не радіють війні. Вони вже її бачили, бо бояться.

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