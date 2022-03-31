Впродовж двох минулих днів поліцейські затримали 20 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів.

З початку війни викрито понад 500 осіб причетних до диверсійної діяльності.

Про це повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні сказано, що з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 506 осіб, причетних до диверсійної діяльності, їх затримано і передано СБУ для проведення подальших перевірок.

В поліції зазначають, що впродовж двох минулих днів поліцейські затримали 20 осіб, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога. Зокрема, поліція Кіровоградщини затримала громадянина Росії та мешканця Харківщини. "Під час перевірки мобільних телефонів правоохоронці виявили фото окремих об’єктів інфраструктури Кіровоградщини та скріншоти перерахування коштів з російських банків", - сказано в повідомленні.

Поліція Вінницької області затримала місцевого мешканця, який фотографував адмінбудівлю одного з підрозділів поліції. Під час перевірки в телефоні затриманого виявлено багато інших фотографій будівель та автомобілів.

Поліція Києва на одному із блокпостів столиці спільно з представниками територіальної оборони виявили громадянина РФ та жінку без документів, яка при собі мала мобільний телефон з підозрілою перепискою.

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