За словами заступника комбату 110 окремої механізованої бригади, дієвий метод мотивації — коли новачок потрапляє до воїнів, які давно перебувають на передовій.

Для мотивації мобілізованих потрібен особистий приклад командирів та змішування з досвідченими бійцями. Про це в інтерв'ю "Укрінформ" сказав заступник командира батальйону 110 окремої механізованої бригади з морально-психологічного забезпечення Петро.

Він зазначив, що дієвий метод мотивації — коли новачок потрапляє до воїнів, які давно перебувають на передовій.

"До "тертих калачів", скажімо так. Бойове середовище, хлопці, щоночі, щодня вступають у бойові зіткнення з ворогом — це найкраща школа. Зокрема, мотиваційна", — підкреслив Петро.

За його словами, тих, хто не може перебороти страх, відправляють працювати з документами або доручають іншу роботу, втім, здебільшого люди адаптуються "досить швидко".

"Нещодавно прийшло поповнення – молоді хлопці. За кілька днів після їхньої появи потрібно було йти забирати загиблих з позиції, куди ніхто не міг зайти. Ми кинули запит на добровольців, на який відгукнулися, зокрема, і новачки. Серед ночі ми витягували хлопців та дівчат. Кілька метрів тягнеш – і стаєш відпочити. Один з них сказав: "Не думав, що мій перший бойовий вихід буде таким". Я відповідав: "Друже, ти навіть не уявляєш, яку велику справу робиш, повертаєш додому загиблого героя", - розповів військовий.

Офіцер наголосив, що для кожного мобілізованого важливий особистий приклад командира.

"Можна багато розповідати, а можна просто піти і показати, як це зробити. І хлопці розумітимуть – якщо командир може це зробити, я теж впораюся", – додав Петро.

Мобілізація в Україні - останні новини

У Раду скоро надійде нова версія законопроекту про мобілізацію. Юристи українського Міноборони вже передали свої напрацювання на вивчення очільникам усіх парламентських фракцій.

Також УНІАН повідомляв, що безробітних українців мобілізовуватимуть через службу зайнятості. Особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, важливих для підтримки війська в тилу.

Вас також можуть зацікавити новини: