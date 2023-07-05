Сили оборони України закріплюються на нових рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також біля Бахмута.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили атаки російських загарбників на п'яти напрямках і закріплюються на нових позиціях, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Також сказано, що на Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Українські воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

Відео дня

Крім того, на Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити українські війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, але успіху не мав.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Як додали у Генштабі, на Авдіївському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Макарівки на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Війна в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, на північних підступах до Бахмуту відбито низку територій і знищено значну кількість окупантів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів, що з початку наступальної операції Сили оборони України звільнили дев'ять населених пунктів, повернувши під контроль близько 160 кв. км української землі.