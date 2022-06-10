Йдеться про інформацію, зокрема щодо місця збору та шляхи евакуації цивільного населення.

У Верховній Раді України пропонують розширити перелік інформації, за поширення якої під час війни можна потрапити за грати.

Відповідний законопроект зареєстрований у парламенті.

Йдеться про проект закону про внесення змін до статті 114-2 Кримінального кодексу України (щодо удосконалення відповідальності за несанкціоноване поширення інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану) (№7455).

Ним пропонується встановити, що несанкціоноване поширення інформації про діяльність об'єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, про місця збору та шляхи евакуації цивільного населення, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Якщо такі дії були вчинені посадовою особою, то за це пропонується карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що в ході повномасштабної війни Росії проти України "мають місце непоодинокі факти випуску сюжетів на телеканалах України, за результатами яких в подальшому були здійснені ракетні удари по місцях збору для евакуації цивільного населення на залізничних вокзалах, об'єктах критичної інфраструктури, ряду підприємств ДП "Укроборонпром" та іншим, які висвітлювалися в інформаційних програмах на телебаченні".

"За оцінкою експертного середовища, не виключається можливість, що зазначені сюжети на телебаченні стали приводом для проведення аналізу, встановлення місця зйомок з їх координатами на місцевості та коригування подальшого нанесення ракетних ударів агресором по цих місцях", - йдеться в пояснювальній записці.

Фільмування під час війни:

Під час війни в Україні заборонене фільмування прильотів ворожих снарядів. Також заборонено викладати відео з місцем прильоту, оскільки це може допомогти ворогам скорегувати вогонь.

Крім того, категорично заборонена фото- і відеозйомка позицій ЗСУ, ешелонів з військовою технікою, безпосередньо військової техніки й т. ін.

Вас також можуть зацікавити новини: