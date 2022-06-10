Корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводних кораблі та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні 1 ВДК.

Обстановка на півдні України залишається стабільно напруженою, ворог укріплюється та мінує підступи до своїх позицій.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", - зазначив він.

За словами Назарова, корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводних кораблі та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні 1 великий десантний корабель (ВДК).

"А значить, загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції – вочевидь поставлена на паузу. Лишаємось свідомими і пильними, правильно і швидко реагуємо на сигнали повітряної тривоги, довіряємо силам оборони, віримо в нашу перемогу", - наголосив спікер командування.

Нагадаємо, українська авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункту та понтонній переправі ворога.

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