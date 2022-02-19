Пентагон підтверджує збільшення чисельності військ РФ навколо України.

Від 40 до 50% зосереджених довкола України російських військ вже готові до повномасштабної атаки.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на представника Пентагону.

"Представник міністерства оборони США наразі оцінює, що від 40 до 50% російських військ, дислокованих біля кордону з Україною, знаходяться на наступальних позиціях", - пишуть журналісти.

Кількість російських наземних підрозділів в цьому районі, відомі як батальйонні тактичні групи, також зросла до 120-125 у порівнянні з 83 тижнями раніше.

Кожна з цих батальйонних тактичних груп нараховує від 750 до 1000 солдатів.

За останніми даними розвідок, протягом останніх тижнів чисельність сконцентрованих військ Росії збільшилась до майже 200 тисяч, попри заяви РФ щодо їхнього відведення.

Виступаючи у Білому домі, американський лідер Джо Байден заявив, що переконаний у намірі Путіна вторгнутися до України: "У нас є підстава вірити, що російські сили планують спробувати атакувати Україну у найближчий тиждень - у найближчі дні… Станом на даний момент я переконаний, що він ухвалив рішення".

Напередодні ватажки бойовиків "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію населення ОРДЛО в Росію, що, на думку Києва, може означати підготовкою до здійснення терористами провокацій на сході. Тоді як ознак повномасштабного наступу РФ в РНБО не бачать.

У день оголошеної примусової евакуації російський президент Володимир Путін вчергове намагався схилити українську владу до прямих переговорів зі своїми маріонетками на Донбасі.

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