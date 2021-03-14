На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 13 березня, бойовики РФ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських бійців немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, поблизу населеного пункту Піски, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У цьому ж напрямку, застосувавши квадрокоптер, бойовики скинули над позиціями ОС два гранатометних постріли ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 14 березня, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики відкривали вогонь біля Пісків, Катеринівки та Опитного. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про грубі порушення з боку бойовиків на непідконтрольній території повідомляє також Українська сторона СЦКК. Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій із застосуванням забороненого озброєння, метою яких було штучне загострення ситуації в районі населених пунктів Піски та Водяне, Донецької області, з подальшим безпідставним звинуваченням підрозділів ЗСУ в обстрілах цивільної інфраструктури околиць Донецька.

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Автор: УНІАН