Шість військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще четверо - бойові травмування.

За добу 28 серпня українські військові зафіксували 18 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків в зоні ООС.

"В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників - задовільний", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації на Донбасі.

Зокрема, неподалік Троїцького бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції ООС з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає", - зазначається у зведенні.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Окрім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе з автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге упродовж тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - розповіли у штабі ООС.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського бойовики вели вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Читайте такожВдруге за тиждень: під обстріл бойовиків на Донбасі потрапив приватний будинок (фото)У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та станових протитанкових гранатометів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт безпілотного літального апарату бойовиків типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

У зведенні зазначається, що українські військові "надали адекватну відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність".

Станом на 7:00 29 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції української армії з мінометів 120-го калібру. За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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Автор: Катерина Комолова