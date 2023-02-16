Частину бойовиків вдалося "зажмурити". Ще один отримав поранення.

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України ліквідували групу бойовиків із двох ворожих груп російських окупантів.

Як повідомляє прес-служба ГУР, вдалу операцію воїни здійснили 9 лютого на Бахмутському напрямку в населеному пункті Парасковіївка.

Кадри з місця атаки свідчать про те, що дрони ГУР виявили дві групи окупантів на одній площі. До однієї з груп належали шестеро окупантів, до другої - восьмеро. Воїни вирішили ліквідувати обидві групи.

Відео дня

"Щодо підсумків: троє росіян 200 та один 300 після першого ж влучання", - йдеться у повідомленні.

Бійці жартома зазначили, що другу групу ліквідовували із застосуванням "української біозброї" - місцевого собаки, який затримав окупантів для більш точного наведення. Чотирилапий воїн залишився живим та неушкодженим. На відео видно, як пес спокійно відійшов від епіцентру ударів.

Втрати РФ в Україні

Українські військові продовжують невпинно знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. За добу ЗСУ зробили "тікток" ще 690 окупантам. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали 140 тисяч 460 осіб ліквідованими.

Величезних втрат зазнає російська ПВК "Вагнер", яка здебільшого складається із завербованих зеків. Відомі вже десятки випадків загибелі на фронті затятих злочинців і серійних вбивць.

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