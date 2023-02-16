Родичі у соцмережах просять оплатити всі витрати, бо "вперше" у такій ситуації.

У Башкирії родичі ліквідованого в Україні "вагнерівця" через соціальні мережі шукають спонсора, який організує та оплатить похорон найманця.

На цю історію звернув увагу офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц". Одна з родичок окупанта Діана Т. у забороненій "ВКонтакте" попросила очільника Башкирії Радія Хабірова оплатити похорон "вагнерівця".

За версією жінки, іншим родичам окупанта потрібні тільки його гроші, однак на похорон "скинутися" всі відмовилися. Труп найманця привезли та залишили у домі, де мешкає Діана, її діти, а також її подруга з дітьми.

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"Ми - дві дівчинки, на яких все це звалилося. Тримати його вдома ми вже не можемо, бо у мене та у моєї подруги є діти. Ми в такій ситуації вперше і не знаємо, що робити. Прошу, допоможіть нам. Двоюрідні тітка та брати бійця своєї допомоги нам не дають. Їм треба тільки майно та зароблені гроші", - скаржиться жінка.

Наразі пошук спонсора триває. Губернатор ніяк не відреагував на благання рідні "вагнерівця". У коментарях росіяни поцікавилися, а де ж виплати від ПВК "Вагнер" на поховання найманця. Однак інший коментатор відповів, що ці гроші нібито виплачують, але на основі документів про поховання та фотографії могили.

Втрати "Вагнера" в Україні

ЗСУ впевнено "мінусують" ПВК "Вагнер", до якого здебільшого входять завербовані зеки. Відомі вже десятки випадків загибелі на фронті затятих злочинців і серійних вбивць.

Вже на листопад значною частиною в лавах "вагнерівців" були не найманці з бойовим досвідом, а саме зеки.

Пригожин покладається на сили ув'язнених під час безглуздих штурмів українських позицій, відправляючи їх з голими руками без підтримки артилерії. Такі дії "кухаря Путіна" вилилися в жахливі кадри усіяного трупами росіян поля десь на Бахмутському напрямку.

Командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко ("Ахіллес") заявив, що з близько 40 тисяч "вагнерівців", перекинутих на війну в Україну за весь період повномасштабного вторгнення, вже понад 35 тисяч осіб ліквідовано.

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