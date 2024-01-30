Уламки влучили у вантажний автомобіль, який вигорів вщент, його водій отримав поранення.

Вночі ворог здійснив масовану дронову атаку, яка на Миколаївщині та Херсонщині спричинила руйнування, є постраждалий.

За даними Сил оборони півдня України, безпілотники були спрямовані зі східного узбережжя Азовського моря по південно-східних та центральних областях країни.

Зазначається, що силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено п’ять БпЛА типу "Shahed-131/136".

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"На жаль, на Херсонщині є влучання в агропідприємство. Спалахнула пожежа, масштаби руйнувань уточнюються", - розповіли українські військові. Повідомляється, що цю пожежу вже ліквідовано. Поки інформації про постраждалих не надходило.

Також на Миколаївщині уламки збитого БпЛА в одному з районів на дорозі влучили у вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Його водій отримав поранення, автівка зайнялася. Рятувальники загасили пожежу, але вогонь, на жаль, майже вщент знищив вантажівку. Як запевняють у Силах оборони, чоловіку надано відповідну медичну допомогу.

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, водій вантажівки отримав черепно-мозкову травму, його стан наразі стабільний. Посадовець додав, що 29 січня о 20:47 й 23:31 та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади. Там постраждалих немає.

Російська атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російська армія атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони запускали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та Чауда – Крим, ракети - з установок С-300 з Донецької області.

Українським захисникам вдалося знищити 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

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