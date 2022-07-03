Експерт зазначив, що літаки окупантів не виходять із зони прикриття власної ППО і не входять до зони ураження української ППО.

Українські військові не можуть збивати стратегічні бомбардувальники окупантів, з яких вони запускають ракети по території України.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"50 кілометрів до нашого повітряного простору – це літаки, які пускають ракети з території Білорусі. З акваторії Чорного моря пускають здебільшого з території Криму... Вони не виходять із зони прикриття власної ППО і не входять до зони ураження нашої ППО. Вони або пускають з повітряного простору над півостровом, або виходять в акваторію моря поза зоною дії нашої ППО", - пояснив експерт.

За його словами, у Білорусі окупанти підходять на мінімальну дистанцію 50 км, роблять пуск якраз із літаків Ту-22М3, "а це - важкий стратегічний бомбардувальник і йому вистачає цих 50 км для того, щоб виконати маневр розвороту і знову полетіти в глибину простору Білорусі, не заходячи в повітряний простір України".

"Тому, на жаль, збити дуже проблематично", - пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня військовий експерт Олег Жданов заявив про існування двох сценаріїв перемоги України. За його словами майбутня перемога України у війні з РФ може піти за двома сценаріями – песимістичним та оптимістичним.

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