Для захисту України потрібно більше зброї, особливо - важкого озброєння, наголосили в РНБО.

В Україні 128 днів триває повномасштабна війна з Росією. Збройні сили дають гідну відсіч ворогу. Проте, російські окупанти мають значні переваги у важкому озброєнні. На цьому вкотре наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Так, у своєму дописі у Twitter він зазначив, що Україна отримує сучасне озброєння від західних партнерів. Саме воно і допомагає стримувати російських загарбників від просування вперед. Але для захисту України потрібно більше зброї, особливо - важкого озброєння, серед якого далекобійна артилерія, ракетні системи залпового вогню.

"На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто", – зазначив з цього приводу Данілов.

Він попередив, що без більшої кількості зброї Україну чекає дуже важка війна.

"Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде", - написав Данілов.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

США передали Україні HIMARS. Офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи для ударів по території Російської Федерації. Американська сторона наголошувала, що Україна сама прийматиме рішення, на які відстані застосовувати HIMARS.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. Українська сторона отримує боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 80 км.

Експерти впевнені, що зброя за ленд-лізом, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

Нагадаємо, 15 червня в Офісі президента України повідомили, що співвідношення артилерії становить 10 до 1 на користь окупантів.

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