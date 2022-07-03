Окупанти обстрілюють села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинули троє осіб, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти сьогодні обстріляли населені пункти Харківського району, під ударом ворога опинились мирні жителі та цивільна інфраструктура.

"Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення", - написав він.

Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги, без потреби не виходити на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 3 липня, окупанти завдали ударів по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Харкові, за попередніми даними, постраждалих серед цивільних немає.

Також зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння, поранень зазнала жінка.

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