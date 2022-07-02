Майбутня перемога України, ймовірно, розвиватиметься за двома сценаріями.

Майбутня перемога України у війні з РФ може піти за двома сценаріями – песимістичним та оптимістичним.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого YouTube-каналу.

"На сьогодні картина перемоги може являти собою два сценарії. Один – песимістичний, один – оптимістичний. Песимістичний сценарій – якщо ми виходимо на лінію розмежування до 24 лютого. В цьому разі РФ може зберегти обличчя, і сівши за стіл переговорів, отримати таймаут для того, щоб зібрати нову армію і знову піти на нас війною. Тобто це буде просто відкладена війна. Щось на зразок "Мінська-3", – пояснив експерт.

"Оптимістичний сценарій – це вихід на кордони 91-го року. До речі, в обох сценаріях зупинка бойових дій чи зупинка просування військ по звільненню нашої території, наших військ, може закінчитися двома способами. Перший – це переговорний процес із припиненням вогню. І друге – це переговорний процес без припинення вогню, як це було всі 8 років від 14-го року. Такий варіант не виключається. При чому він в обох – і в оптимістичному, і в песимістичному сценаріях – цілком ймовірний", – спрогнозував Жданов.

Він наголосив, що все це за умови, якщо на момент виходу ЗСУ або на лінію до 24 лютого, або на держкордон 1991 року при владі залишиться президент РФ Володимир Путін та його оточення.

"Якщо Путін утримує владу, нічого не відбувається, він живий-здоровий і далі продовжує правити Росією, то тоді такий розвиток подій цілком передбачуваний і цілком можливий. Але, якщо в РФ щось відбувається з владою і змінюється політична верхівка, то Захід в такому разі розглядатиме тільки один сценарій – вихід на кордони 91-го року і підписання якогось мирного договору про співіснування двох держав", – пояснив військовий експерт.

Жданов зауважив, що Захід розглядає варіант, за якого Україна має бути головною силою стримування російської мілітарної машини.

"А це можна зробити тільки, не давши РФ закріпити хоч якусь перемогу, або закріпити статус кво. Статус кво – це вихід на кордони до 24 лютого. В такому разі Захід фактично програє, але Захід на сьогодні програвати не готовий", – сказав Жданов.

Він додав, що Заходу ще належатиме вирішити питання з ядерним арсеналом Росії, оскільки без його вирішення все повториться через певний відрізок часу.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Олег Жданов оцінив шанси російських окупантів почати новий наступ в Україні. За його словами, російські війська в Україні на більшості напрямків вже займають оборонні позиції. Для ворога це згубно, окупанти не розуміють, що робити далі.

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