Епіфаній назвав масові вбивства окупантами українців геноцидом.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київській і всієї України Епіфаній заявляє, що масові вбивства російськими окупантами українських громадян - це ознака геноциду.

Про це Епіфаній повідомив у мікроблозі Twitter.

"Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців", - заявив Епіфаній.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що світ має жахнутися від того, що накоїли російські фашисти під час окупації ними Бучі, Ірпеня та Гостомеля Київської області.

За його словами, нині звільнені міста мають вигляд фрагментів постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань. Більшість також вбито пострілами у потилицю.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив фото з вулиць звільнених від окупантів міст Київської області і закликав європейських політиків переглянути "фотоархів пекла" XXI століття, скоєного путінською армією.

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