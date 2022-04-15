За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Російські військові обстріляли в Харківської області автобуси з евакуйованими жителями. В результаті семеро людей загинули, а ще 27 отримали поранення.

Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, евакуаційні автобуси потрапили під обстріли російської армії в смт. Борова Ізюмського району 14 квітня.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частини 2 статті 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводить з Управління СБУ в Харківській області.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого почалася масштабна російсько-українська війна. Війська РФ обстрілюють мирні міста і знищують їх ракетами.

Одним з найбільш постраждалих міст Є Харків. 14 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на поїзди досить великі.

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