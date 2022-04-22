Окупанти відкрили вогонь по автобусу, який рухався з Попасної.

Російські військові в Луганській області обстріляли евакуаційний шкільний автобус з людьми жителями. Попри обстріли вдалося вивезти 25 осіб, серед них поранений підліток, немовля і жінка з інвалідністю.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Один з наших автобусів не доїхав до Рубіжного - почалися обстріли. По шкільному автобусу, що слідував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. З них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець і немовля", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, за кермом автобуса знаходився вчитель місцевої школи.

При цьому він вказав, що з Луганської області вдалося вивезти 70 осіб, з них 45 осіб виїхали з Лисичанська. Вони прямують до Дніпра.

Як раніше повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 22 квітня через небезпеку на маршрутах гуманітарних коридорів не буде.

Крім того, ворог нахабно бреше, коли каже, що відкрито гуманітарний коридор на "Азовсталь". Російські окупанти спеціально не випускають цивільних, які знаходяться на території заводу. Таким способом ворог створює додатковий тиск на захисників міста з метою змусити їх здатися.

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