Ворог активізував свої дії, і ситуація на Сєвєродонецькому напрямку з кожним днем ускладнюється.

Ситуація у Сєвєродонецькому районі залишається дуже напруженою, але пік евакуації пройдений. Наразі основний акцент зроблено на вивезенні маломобільних груп населення - інвалідів, людей похилого віку, лежачих хворих.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької РДА Роман Власенко в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ворог активізував свої дії, і ситуація на Сєвєродонецькому напрямку з кожним днем ускладнюється, у Попасній та Рубіжному тривають вуличні бої. Крім того, у напрямку Рубіжного працює ворожа авіація, а Сєвєродонецьк потерпає від постійних обстрілів.

Попри ескалацію бойових дій, динаміка евакуації населення спадає. За сьогодні було вивезено приблизно 100 цивільних осіб з Сєвєродонецька та Попасної. Евакуація з Рубіжного не проводилася.

"Пік вивезення людей був на початку місяця, коли в день виїжджало більше 1000 осіб. Це означає, що всі бажаючі вже виїхали. Сьогодні основний акцент евакуації зосереджений на маломобільних групах людей. Всі зусилля зосереджені на вивезенні інвалідів, людей похилого віку, лежачих хворих - всіх тих, хто потребує безпосередньої фізичної допомоги для виїзду у більш безпечні місця. Фактично в 90% випадків гуманітарні коридори не спрацьовували тільки тому, що домовленості порушувалися російською стороною", - зазначив голова Сєвєродонецької РДА.

Він додав, що російські загарбники намагаються змінити ситуацію на свою користь у Сєвєродонецьку, але успіху не мають. Тому, руйнують громадську інфраструктуру та житловий фонд, заважають доставляти гуманітарну допомогу і медикаменти.

"Зараз ситуація з медичною допомогою населенню контрольована. Працюють лікарні у Лисичанську та Сєвєродонецьку, медиків там достатньо. Лікарських засобів також вистачає, допомагають і гуманітарні штаби, і військові, і волонтери", - наголосив Власенко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів російських військових перебито високовольтну лінію, знеструмлено усі житлові квартали Сєвєродонецька Луганської області.

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