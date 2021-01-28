Московська пропагандистка і головний редактор кремлівського Russia Today Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас.
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Про це вона заявила з трибуни на так званому форумі «російського Донбасу».
«Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної великої нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росія-матушка, забери Донбас додому», – сказала Симоньян.
Реакція користувачів у соцмережах була миттєвою. Симоньян нагадали, що Росія вже багато років є окупантом частини східного регіону. Громадяни сподіваються, що світ відреагує на публічний заклик до анексії санкціями проти пропагандистки.
Маргарита Симоньян - на форуме «Русский Донбасс»: Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021
Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо
Крім російських пропагантистів у Форумі візьмуть участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих ЛНР і ДНР.
В ході форуму організатори планують прийняти резолюції за результатами обговорення доктрини «Російський Донбас».
Російська пропаганда: як реагує світ
- У листопаді 2016 року Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою.
- Для протидії антиєвропейським кампаніям парламентарії пропонували підсилити слабку "стратегічну комунікацію" та більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіта, онлайн - і місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність населення.
- Євродепутати визнали, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначили, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження несформованої державності біля східних кордонів ЄС".
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