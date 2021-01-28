Громадяни сподіваються, що світ відреагує на публічний заклик до анексії санкціями проти пропагандистки.

Московська пропагандистка і головний редактор кремлівського Russia Today Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас.

Читайте такожЩе одному російському пропагандисту можуть заборонити в'їзд в Україну через російський "зліт" в Донецьку

Про це вона заявила з трибуни на так званому форумі «російського Донбасу».

«Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної великої нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росія-матушка, забери Донбас додому», – сказала Симоньян.

Реакція користувачів у соцмережах була миттєвою. Симоньян нагадали, що Росія вже багато років є окупантом частини східного регіону. Громадяни сподіваються, що світ відреагує на публічний заклик до анексії санкціями проти пропагандистки.

Маргарита Симоньян - на форуме «Русский Донбасс»: Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой! pic.twitter.com/R8zivLbdGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо

Крім російських пропагантистів у Форумі візьмуть участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих ЛНР і ДНР.

В ході форуму організатори планують прийняти резолюції за результатами обговорення доктрини «Російський Донбас».

Російська пропаганда: як реагує світ

У листопаді 2016 року Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою.

Для протидії антиєвропейським кампаніям парламентарії пропонували підсилити слабку "стратегічну комунікацію" та більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіта, онлайн - і місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність населення.

Євродепутати визнали, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначили, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження несформованої державності біля східних кордонів ЄС".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН