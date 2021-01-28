Форум Російський Донбас - пропагандистка Симоньян публічно закликала анексувати Донбас: відео / Скріншот

Московська пропагандистка і головний редактор кремлівського Russia Today Маргарита Симоньян закликала Росію анексувати Донбас.

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Про це вона заявила з трибуни на так званому форумі «російського Донбасу».

«Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної великої нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росія-матушка, забери Донбас додому», – сказала Симоньян.

Реакція користувачів у соцмережах була миттєвою. Симоньян нагадали, що Росія вже багато років є окупантом частини східного регіону. Громадяни сподіваються, що світ відреагує на публічний заклик до анексії санкціями проти пропагандистки.

Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо

Крім російських пропагантистів у Форумі візьмуть участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих ЛНР і ДНР.

В ході форуму організатори планують прийняти резолюції за результатами обговорення доктрини «Російський Донбас». 

Російська пропаганда: як реагує світ

  • У листопаді 2016 року Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою.
  • Для протидії антиєвропейським кампаніям парламентарії пропонували підсилити слабку "стратегічну комунікацію" та більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіта, онлайн - і місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність населення.
  • Євродепутати визнали, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначили, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження несформованої державності біля східних кордонів ЄС".

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Автор: УНІАН