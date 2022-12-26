Він додав, що будинки та інфраструктуру відбудують.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про перший крок після звільнення окупованої з 2014 року Луганщини. За його словами, почати треба з того, щоб повністю перекрити російську пропаганду

Гайдай пояснив, що росіяни промивали мізки місцевим мешканцям. Про це та інші кроки він розповів у Медіацентрі.

"Перші кроки - повністю перекривати інформаційні сигнали, які майже 8 років заходили з боку РФ. Це була 100% пропаганда, яка промивала мізки місцевим жителям", - сказав очільник ОВА.

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На думку Гайдая, наступним кроком буде довгий період роботи з місцевим населенням, залучення спеціалістів з усієї країни для відбудови регіону. Також будуть відбудовані будинки та інфраструктура.

"Дуже необхідний проект по асиміляції: тобто залучати лікарів, мотивувати вчителів, щоб вони приїжджали з різних регіонів України. Заводити туди підрозділи Нацгвардії, військових, щоб вони приїжджали з родинами, давати їм житло. Щоб діти їх спілкувались з місцевими, щоб вони ходили разом в садочки, в школи. Щоб вони просто в спілкуванні вийшли на порозуміння. Щоб ця пропаганда просто залишилася в минулому. Це головне", - наголосив посадовець.

Ситуація у Луганській області

21 грудня Гайдай розповів, що Сили оборони України проводять наступальні операції у напрямку Сватового і Кремінної, які перебувають під окупацією РФ.

За даними ISW, ЗСУ, ймовірно, наблизились до Сватового ще на один населений пункт.

Військове командування російських окупаційних військ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області. Це місто розташовано на 15 км південніше від лінії фронту.

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