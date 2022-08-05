В частинах сил спеціальних операцій Білорусі відзначено проведення перевірки бойової готовності.

Підрозділи білоруських військових посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник, зі ствольної та реактивної артилерії, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження з артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

Війна в Україні та Білорусь:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Вже наступного дня з'явилася інформація про те, що Білорусь може виступити на боці Росії та ввести свої війська на територію України.

З перших днів вторгнення Росія здійснює ракетні удари по Україні з території Білорусі.

28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.

Станом на 30 червня 2022 року Білорусь продовжувала відправляти Росії боєприпаси.

1 липня Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною.

Станом на 2 липня в Білорусі тривало вручення повісток.

2 серпня 2022 року розвідка попередила, що Білорусь закидатиме в Україну диверсантів.

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