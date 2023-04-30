Заняття військові проходили під керівництвом інструкторів з Данії.

ЗСУ показали, як засвоюють навички штурму та обороні позицій на фронті на полігоні у Великій Британії. Йдеться про захоплення та утримання територій на полі бою.

Про це розповів Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. Там зазначили, що спільні заняття військові проходили під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Данії Forsvaret.

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", - зазначив Генштаб.

Там подякували Данії за постійну підтримку України та нагадали, що цього року військові Королівства приєдналися до спільної ініціативи Великої Британії, яка розпочала підготовку бійців ЗСУ на своїх військових базах.

ЗСУ засвоїли техніку міських боїв у Британії

Нагадаємо, що Захід в рамках своєї військової допомогти запропонував Україні вести підготовку частини новобранців ЗСУ на свої полігонах. Наразі Британія вже навчила навичкам ведення війни вже щонайменше 14 тисяч українців.

Нещодавно ЗСУ показали, як засвоювали техніку ведення боїв у міських умовах на одному з британських полігонів. Тоді навчання взяли на себе інструктори зі Швеції.

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