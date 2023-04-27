Велика Британія також допомагає переслідувати військові злочини РФ.

Молодший секретар Міноборони Великої Британії Ендрю Меррісон, який відповідає на питання про Україну в Палаті громад, заявив, що 14 тисяч українських військових повернулися захищати Україну після навчання у Великобританії.

Як пише Sky News, він стверджує, що Великобританія допомагає розслідувати військові злочини, пов'язані з війною, додаючи: "У всіх аспектах цієї країни ми беремо на себе ініціативу".

Він також каже, що вже 14 000 українських військовослужбовців повернулися, щоб захистити свою батьківщину після навчання у Великій Британії.

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"Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і цього року витратить ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України", - додав він.

Меррісон зазначив, що "досить ясно", що Великобританія лідирує в Європі.

"Як я сказав у своєму вступному слові, червнева конференція з відновлення України доводить, що Велика Британія відіграла важливу роль у цьому процесі. Ми очолили Міжнародний фонд для України, ініціювавши це, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів фунтів стерлінгів були витрачені, - це дійсно велике досягнення", - додав він.

Навчання українських військових за кордоном - деталі

У березні українські військові завершили свої навчання на танках Challenger 2 у Великобританії. Ці танки і навчені екіпажі прибудуть в Україну до весняного контрнаступу.

Український військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar в Данії.