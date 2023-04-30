Заняття проводять шведські інструктори.

Українські військові вивчають організацію та ведення боїв у міській забудові. Заняття проводять військові інструктори Збройних Сил Королівства Швеція в рамках базової загальновійськової підготовки воїнів ЗСУ у Великій Британії.

Як наголосили в Генштабі ЗСУ, ця підготовка допоможе оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та силу дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України.

"Під керівництвом інструкторів Збройних Сил Королівства Швеція, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових дій. Королівство Щвеція продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права", – йдеться у повідомленні.

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Підготовка українських військових за кордоном

Навчання у Великій Британії вже пройшли щонайменше 14 тисяч військовослужбовців. Вони повернулися захищати Україну від російських загарбників.

Загалом західні партнери вже підготували біля 60 тисяч воїнів Збройних сил України. Депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер наголосив, що більшість військових мають повернутися до України протягом травня-червня 2023 року.

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