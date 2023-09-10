Українські військові потужно вдарили по районах зосередження російських загарбників та їхньої техніки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також зазначається, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника.

В той же час Росія продовжує обстрілювати мирні населені пункти. Зокрема, сьогодні ворог завдав чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Київщині. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 26 із 33 ворожих "шахедів".

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"Загалом ворог завдав 5 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - повідомляє Генштаб.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, внаслідок нічної атаки на Київщину травмовано чотири людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога.

Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок, а інші отримали незначні травми. Також він повідомив, що в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках - вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі.

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